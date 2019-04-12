Россиянам рассказали об опасности молока

Со слов специалиста, в молоке могут содержаться вредоносные вирусы.

Доктор биологических наук Николай Власов поведал об опасных свойствах молока. Исходя из его слов, следует, что в молоке могут содержаться антибиотики или вирус лейкоза.

Уже доказано, что вирус лейкоза способен развиваться в грудной железе у женщин. Кроме этого, пастеризация или кипячение молока не дают гарантий того, что споровые формы или вирусы окончательно погибли. Об этом сообщает РГ.

Власов напомнил, что начиная 1 июля: сыр, масло и молочные консервы будут подлежать ветеринарной сертификации, которую занесут в электронную систему для того, чтобы изучать историю приготовления продуктов.

Также отмечается, что производители молока и кисломолочных продуктов начнут участвовать в этом процессе с 1 ноября текущего года. Такие меры станут препятствием для небезопасной продукции, которой, если верить специалистам, с каждым годом все больше.



