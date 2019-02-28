В США врачи выходили 245-граммового малыша

Американские врачи из Сан-Диего спасли ребёнка, родившегося на 23-й неделе беременности. Девочка была размером с большое яблоко и весила всего 245 граммов.

Малышка появилась на свет в декабре прошлого года. Врачи были вынуждены вызвать преждевременные роды из-за серьезных осложнений во время срока. Ребенок прекратил набирать вес, а жизнь матери оказалась в непосредственной опасности. У женщины диагностировали преэклампсию — редкое и опасное для жизни матери и плода осложнение, встречающееся лишь у шести процентов беременных. Младенец был помещен в специальный бокс и находился под непрерывным наблюдением врачей. У девочки было обнаружено несколько патологий: кровотечение в мозг, проблемы с легкими и сердцем. В мае ребенка выписали, к тому моменту его вес достиг 2,5 килограмма. Выхаживали новорожденную пять месяцев. Сейчас ребенок здоров.

В феврале этого года, в японской больнице выписали младенца, вес которого при рождении был всего 268 граммов. Пациентке сделали экстренное кесарево сечение на 24-й неделе беременности (нормальный срок 38 недель). Мальчика выписали из больницы спустя полгода.

Ранее депутат госдумы Екатеринбурга Николай Косарев неоднозначно высказался насчёт помощи недоношенным детям и инвалидам. По его словам, это всё хорошо лишь для снижения показателя смертности в России. Говоря о выхаживании в перинатальных центрах «младенцев весом по 500 граммов», чиновник отметил, что такие новорожденные инвалиды и больные, не обладающие потенциалом к здоровью.