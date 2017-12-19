В Японии зарегистрирован самый маленький мальчик в мире весом в 268 грамм

Из больницы в Токио (Япония) выписали мальчика, родившегося в августе прошлого года с весом 268 грамм, который с тех пор оставался в инкубаторе, что делает его самым маленьким мальчиком в мире, пережившим преждевременные роды.

Ребенок родился в результате неотложной процедуры в больнице Университета Кейо, проходил интенсивную терапию для новорожденных до 3238 граммов, что подтвердил лечащий врач, Такеши Аримицу.

По данным Университета Кейо, это самый маленький мальчик, переживший преждевременные роды. Рекорд ранее принадлежал ребёнку, родившемуся в Германии в 2009 году с весом 274 грамма. Также в Германии в 2015 году родилась самая маленькая девочка с весом всего 252 грамма.

В Японии, стране с самой низкой младенческой смертностью по данным ЮНИСЕФ, выживаемость младенцев с весом менее одного килограмма составляет 90%, хотя эта доля снижается до менее 50% для детей с весом менее 300 грамм.

Со своей стороны, мать ребенка, которая пожелала не освещать своё имя, выразила свое «счастье видеть его таким большим», после того как она не знала, сможет ли он выжить.