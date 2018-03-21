В Японии скончался самый старый человек на планете

В Японии не стало самого пожилого человека в мире. Наби Тадзима появилась на свет в 1900 году, а не стало ее на 118 году жизни.

В 2015 году в возрасте 115 лет умерла самая старая гражданка Японии (имя родственники женщины не захотели афишировать). О ней известно только то, что она так же была жительницей города Токио. Тогда Наби заняла ее место в своей стране. В 2017 году не стало жительницы Ямайки Вайолет Браун, и Наби Тадзима стала самым старым человеком на всей планете.

Она родилась и жила в городе Токио (столица Японии). Интересно, что у женщины всего около 160 детей, внуков и правнуков. Сообщают, что дни перед смертью она провела в больнице (начиная с января 2018 года), не имея возможности самостоятельно передвигаться.

После того, как умерла Наби Тадзима, титул самого пожилого человека в мире перешел Тие Мияко. Ей полных 116 лет.