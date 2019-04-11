Заслуженный врач России рассказала о пользе от укусов клещей

По заявлению супруги экс-губернатора Красноярского края Натальи Толоконской, за счет укусов клещей у человека может повыситься иммунитет, при этом сама не смогла вспомнить, когда была укушена последний раз.

По словам заслуженного врача России, страх перед клещами в обществе обусловлен возможными последствиями укуса, в частности, заражением организма вирусом энцефалита. Устойчивость к этому недугу наблюдается у жителей Сибири – природного очага клещевого энцефалита. По мнению Толоконской, благодаря укусам происходит незаметная для человека естественная прививка против всех клещевых инфекций.

Также в посте врача ВКонтакте говорится о «моральном устаревании» иммуноглобулина, который широко применяется для срочной профилактики болезни и по сей день. Толоконская посоветовала лечиться гомеопатическими средствами, заявив о поднятии здоровья и ресурсов организма в этом случае на «невиданный уровень».

Отметим, что Наталья Толоконская является членом Российской академии естественных наук. Также ею получена докторская степень медицинских наук.

Вместе с тем, это уже не первое сомнительное заявление профессора. В 2016 году Толоконской был опубликован пост в Instagram, в котором она советовала жителям Красноярска преодолевать грязные мысли с помощью силы «чистой мысли».

Добавим, что клещевой энцефалит является опасным вирусным заболеванием. Инфекция поражает нервную систему, в результате чего человек может получить инвалидность и даже умереть. При укусе клеща необходимо как можно скорее обратиться за врачебной помощью.