В Роскачестве обнаружили бактерии кишечной палочки в пакетированном чае

Специалистами было проведено исследование 48 листовых и пакетированных чаев. Товар проверяли на присутствие токсичных элементов, пестицидов и плесени. Кроме того, эксперты разобрались в вопросе о качестве содержимого в чайных пакетиках.

Организацией выявлены нарушения допустимых норм наличия плесени в чае. Так, в продукции марки Dilmah плесень превышает приемлемый уровень содержания в 3 раза, в чае «Краснодарский» - в 4 раза. Кроме того, в 11 исследуемых чаях были обнаружены бактерии кишечной палочки.

Также исследователями выявлено наличие следов пестицидов, используемых на плантациях, в 40 чаях из 48. Однако найденное количество настолько мало, что не в состоянии нанести вред потребителю.

Результат проверки также показал, что в чайной продукции на прилавках страны отсутствуют красители, примеси сорной травы и ароматизаторы. В приемлемом процентном соотношении оказалось количество полифенолов и кофеина.

По словам руководителя сети «Республика» Андрея Колбасинова, грязь и мусор – это обыкновенная чайная пыль, которая получается в результате просеивания чая в процессе производства.