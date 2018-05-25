На ПМЭФ представили новую «Государеву дорогу»

На заседании Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 8 июня, был представлен новый маршрут по так называемой «Государевой дороге», который в перспективе соединит четыре области: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую.

Подписано соответствующее соглашение между четырьмя областями и Министерство экономического развития России. Данный маршрут будет проходить рядом с новой автострадой М-11 «Москва-Санкт-Петербург».

«Государева дорога» ранее была построена по указу Петра I. Эта дорога была центром жизни России. По дороге проезжали многие известные князья в том числе и императорская династия Романовых. Проезжая по ней можно будет проникнуться историческими фактами, посмотреть на поместья царских времен.