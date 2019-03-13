Xiaomi и MasterCard запустят в России бесконтактный платежный сервис Mi Pay

Соглашение между Xiaomi и Mastercard подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сервис Mi Pay, подразумевающий бонусы и привилегии, будет доступен владельцам смартфонов, умных часов и других, оснащённых NFC, гаджетов Xiaomi, а также держателям Mastercard. Банковская карта привязывается к кошельку в смартфоне, что позволит совершать покупки и получать дополнительные бонусы. Как и в других подобных платежных бесконтактных системах, номер карты владельцы не будет храниться в памяти телефона, также его не будет на серверах сервиса, и информация об этом не будет передаваться торговой точке. При подключении карты создается 16-значная комбинация цифр, привязанная к приложению на определенном устройстве.

На данный момент в России работают все основные платежные системы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay и другие. Согласно отчетам Apple Pay и Samsung Pay, Россия входит в тройку самых продвинутых в мире. Это подтверждает исследование Visa: осенью 2018 года Россия входила в тройку стран-лидеров по количеству бесконтактных платежей.

История бренда Xiaomi Tech началась 6 апреля 2010 года. Она была основана восьмью партнерами специалистами из области IT. В переводе с китайского Xiaomi означает «маленький рис», по словам основателя компании, это слово также связано со скромностью и трудолюбием. Поскольку прочтение названия затруднительно, продукцию решили продавать под брендом Mi. Если верить в другую легенду, слово имеет еще одно значение «мобильный интернет». Символ Xiaomi — заяц в шапке-ушанке с красной звездочкой и пионерским галстуком на шее.