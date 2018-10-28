Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст главной молитвы «Отче наш». Новые слова приводятся в утвержденном им третьем издании книги «Миссал», которая определяет порядок проведения мессы.

Теперь вместо слов «не введи нас во искушение» следует произносить «не дай нам поддаться искушению». По мнению понтифика, такая интерпретация будет более верной, поскольку Бог не «бросает людей во грех», а, напротив, помогает подняться. Кроме того, в молитву добавили слово «также» («как мы также прощаем»).

Отмечается, что новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев. Работа над изменениями при этом велась в течение более 16 лет. О необходимости внесения изменений понтифик заявлял еще в 2017 году.

Первоначально молитва была на арамейском языке, на котором общались евреи, но на языке оригинала она не сохранилась. Все самые древние тексты молитвы «Отче наш», которые известны в настоящее время из рукописей, это тексты на древнегреческом диалекте койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Сейчас для служения используют третье издание миссала от 2002 года, одобренное папой Иоанном Павлом II. В некоторых приходах пользуются переводами второго типового издания 1975 года.