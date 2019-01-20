NASA открывает космос для туристов

Американский политик, а с 2017 года - главный финансовый директор НАСА Джеффри Девит рассказал, как будет проходить туризм в космосе. Об этом сообщает издание CBS News.

В пятницу, 7 июня, Девит прибыл на пресс-конференцию, на которой рассматривался вопрос о космическом туризме. Он объяснил, что рейс одного космонавта на борту российского космического корабля «Союз» обходится ведомству в $80 миллионов долларов, но тут же добавил, что с возобновлением полётов на американских кораблях «цена за кресло» снизится до 58 миллионов долларов.

Туристические полёты в космос начнутся с 2020 года, к тому же, по началу, ежегодно на МКС будут отправлять две краткосрочные туристические миссии. Однако цену за туристический рейс будет определять не агентство, а компания, которая владеет кораблём.

Турист будет платить НАСА только за питание, пребывание на орбите и пользование системами жизнеобеспечения. День на МКС – 35 тысяч долларов, и хороший номер как в престижных отелях ждать не стоит, - отшучивается Девит.

По предварительным подсчётам, частный полёт будет стоить около 58 миллионов долларов.



