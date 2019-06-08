Space Adventures начала сбор заявок от желающих посетить МКС

Месяц на МКС обойдётся туристу в 59 миллионов долларов.

Space Adventures – это частная американская компания, предоставляющая услуги в сфере космического туризма. Официально её услугами воспользовалось семь человек. При этом все путешествия в космос осуществлялись на российских космических кораблях серии «Союз».

В недавнем времени стало известно, что компаний вновь открыла сбор заявок, от желающих полететь на Международную космическую станцию (МКС). Предстоящий орбитальный туристический сезон особенный, ведь путешествия будут доступны на американских космических кораблях Starline, разработкой которых занимается The Boeing Company.

В НАСА сообщили, что месяц на МКС будет стоить туристу $59 млн. долларов, к тому же ожидать апартаментов как в престижных отелях не стоит.

Starline отправится на МКС с первым экипажем в начале ноября и достигнет цели через сутки после отправки. Добавим, что корабль останется на пилотируемой орбитальной станции до весны следующего года.



