Канадский турист подобрал комбинацию к сейфу, который не могли открыть 40 лет

Путешественник сказал, что использовал типичную комбинацию цифр для кодовых замков, и она сработала.

Канадский турист Стивен Миллс путешествовал с семьей и решил заглянуть в краеведческий музей небольшого городка Вермилион.

К тому моменту заведение было уже закрыто, но местный волонтер согласился провести небольшую экскурсию, во время которой традиционно предложил туристам попробовать открыть сейф.

Дело в том, что запертый сейф уже стал чем-то вроде аттракциона для посетителей. В музей Vermilion Heritage он попал в закрытом виде из отеля Brunswick. 40 лет работники пытались открыть сейф: приглашали кузнецов, представителей компании-производителя, спрашивали код у бывших сотрудников отеля и музея. После неудачных попыток было решено дать попытать удачу посетителям учреждения.

Стивен Миллс, по его словам, не сделал ничего необычного. Он прислонил ухо к сейфу и набрал типичную, на его взгляд, комбинацию: три раза вправо, два раза влево и один раз вправо. Получившийся код 20-40-60 открыл старый сейф.

Внутри не оказалось ничего ценного: старые бумаги, чеки, квитанции и блокнот официантки.

Тем не менее, широкое освещение темы в СМИ может спасти музей, который подумывали закрыть. Глава совета директоров поблагодарил мужчину и выразил надежду, что теперь в заведении станет больше посетителей.