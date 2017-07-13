Жителям Волгограда рассказали, чем опасна пыль и как с ней бороться

Специалист по профилактической медицине Екатерина Сергеева рассказала, чем опасна пыль для здоровья человека.

Екатерина Вадимовна, поведала, что пыль состоит из различных компонентов (выхлопные газы, продукты сжигания топлива и резины). Домашняя пыль также имеет разный состав (чешуйки кожи, жир, пыльца от растений и клещи). Она делится на раздражающую и токсическую. Токсическая пыль является самой вредной, она может привести к отравлению, при попадании в человека. Специалист отметила, что в пыли могут быть клещи. Продукты жизнедеятельности которых, человек может вдохнуть. Эти продукты являются сильными аллергенами, вызывающие бронхиальную астму, риниты и порой, даже приступы удушья. Располагаются клещи в коврах, матрасах и одеялах. За день человек может вдохнуть более 50 мл пыли.

Екатерина Сергеева дала несколько советов, как сделать профилактику в помещении. Она порекомендовала отказаться от ковров, старой и ветхой мебели, любого постельного белья, которое состоит из шерстяного или перьевого наполнителя. Книги и различного рода сувениры, привезенные из других стран желательно хранить в застекленном шкафе. Главным советом, было не забывать про регулярную домашнюю уборку, минимум два раза в неделю. Если дома есть животные, рекомендуется обходиться лишь водой, чтобы промыть пол.

Эти советы помогут избавиться от значительной части пыли, которая находится в помещениях.