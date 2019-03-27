Эксперты: Теракт 11 сентября стал причиной увеличения риска рака простаты

Выяснилось, что пыль , которая поднялась после падения самолетов, способствовала увеличению заболеваний онкологией.

Эксперты из США установили, что теракт 11 сентября стал причиной многих заболеваний для жителей США. Оказалось, что пыль, которая поднялась от падения самолетов и небоскребов, способствовала увеличению риска распространения рака простаты. К такому выводу ученые пришли после того, как заметили, что среди свидетелей данного происшествия участились случаи заболевания онкологий, в основном рака простаты. Мужчины, которые вдохнули вещества из пыли, стали болеть из-за нарушения биосинтеза различных соединений внутри организма.

Для такого вывода специалисты провели исследование на лабораторных мышах. Животным на протяжении двух часов давали возможность дышать пылью, которая поднялась после теракта. После этого грызунов обследовали, через месяц и через один день после начала исследования. В обоих случаях оказалось, что после вдыхания такой пыли в организме поднимался уровень холестерина. Эксперты говорят, что вещества в пыли считаются предшественниками андрогенов, что и приводит к увеличению риска развития рака простаты.