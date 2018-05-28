«Прозрачность и объективность»: стали известны первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор дал свои первые комментарии касательно результатов ЕГЭ, заявив, что они не имеют «никаких аномалий» и закрепляют статус «прозрачности и объективности». Что касается преодоления минимального порога баллов по математике, то в этом году количество учащихся, которые не сумели набрать нужное количество баллов для положительной сдачи экзамена, сократилось примерно на 5 тысяч человек.

Рособрнадзор заявил, что в этом году результаты в 100 баллов продемонстировали учащиеся из 69 регионов Российской Федерации. Стоит заметить, что показатели по стандартной математике и литературе остались на уровне результатов прошлого года, а вот профильную математику в 2019 году у учащихся получилось сдать намного лучше. Пресс-ведомство Рособрнадзора подчеркнуло, что улучшающиеся результаты сдачи ЕГЭ можно объяснить успешной реформой образования и освоением основной части учащихся тех математических знаний, которые помогут им в будущей профессиональной деятельности.





Кроме того, проект Рособрнадзора «Я сдам ЕГЭ», как заявило ведомство, также был успешно реализован. Помимо результатов математики Рособрнадзор предоставил результаты и по остальным школьным предметам. Например, экзамен по географии сдавали около 17 тысяч учащихся, а у 6% из их числа не получилось набрать нужное количество баллов для успешной сдачи. По литературе, которую выбрали 44 тысячи выпускников, 4% не сумели справиться с экзаменом, но 60% показало вполне успешный результат примерно в 61-100 баллов. Напомним, что проведение ЕГЭ состоялось 3 июня. Экзамен по русскому языку сдавало примерно 674 тысячи человек, но есть несколько нюансов касательно успешной сдачи экзамена: для получения аттестата вполне достаточно набрать 24 балла, а для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение – не менее 36.