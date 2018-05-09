Основной этап ЕГЭ стартовал с информатики и географии

Основной этап сдачи Единого госэкзамена стартовал с экзаменов по информатике и географии и закончится 2 июля. В этом году сдавать ЕГЭ собираются более 730 тысяч участников. Как сообщили в Рособрнадзоре, в России создано свыше 5,5 тысяч ППЭ (пунктов проведения экзаменов); еще 66 пунктов действуют на территории других стран.

Сегодня основной этап ЕГЭ открыли экзамены по информатике и географии, на которые зарегистрировались 80 и 24 тысяч участников соответственно. Обе дисциплины относятся к предметам, которые сдаются по выбору. Основными, обязательными предметами, как и в предыдущие годы, остаются русский язык и математика в двух уровнях сложности.

Проведение основных экзаменов планируется закончить до 20 июня, потом будут проводиться резервные дни. Те, кто по разным причинам не смогут сдать ЕГЭ сейчас, получат возможность экзаменоваться в сентябре.

Главная особенность нынешних экзаменов – в их техническом решении. В отличие от прошлого года, задания не будут привозить на места, а распечатают прямо на пунктах. Рособрнадзор поясняет, что так минимизируется возможность заранее найти ответы на задания, к тому же печать на местах дешевле.

Поскольку все ЕГЭ стартовали в 10 утра, школьники европейской части страны еще заканчивают свои работы. А на Востоке и в Сибири участники экзамена уже сдали экзаменационные листы. Первые результаты станут известны до 15 июня.