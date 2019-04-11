«И зачем оно то тестирование?»: В Великобритании признали, что учителя могут предсказать успеваемость до экзаменов

Новое исследование, проведённое в этой стране, показало, что оценки учителей до экзаменов не менее надёжны, чем их результаты. Под вопрос поставлена сама западная оценка успеваемости.

В Великобритании признали, что учителя могут предсказать успеваемость до экзаменов. Коррелируемость их результатов с тестами по таким предметам, как математика, естественные науки или английский язык, была почти полной.

Исследованию подвергались ученики, возраст которых составлял 7-14 лет. Учителя заранее предсказали оценки, которые те получат при последующих экзаменах. Результат «точности» составил более 90%.

Отсюда, даже в Великобритании задумались, так ли велика культивируемая там практика тестирования. Сейчас в этой стране она является обязательной в образовании.

Западные учёные пришли к выводу, что тестирование может стимулировать учеников, чтобы те стимулировали свои усилия на обучении. Однако, при этом может произойти подмена даже стандартного учебного опыта попытками лишь хорошо подготовиться к тестам.

По этой причине, даже в Британии уже предложили больше полагаться на те оценки, которые дают учителя. Это позволит лучше мониторить реальное образование того или иного школьника. Экзаменационные баллы по тестам не дают такого надёжного результата. В особенности на протяжении ранних школьных лет.

Английские учёные пока не готовы к тому, чтобы предлагать отменить систему тестирования, как таковую. Однако, они считают, что данные их исследований должны стать основой очень серьёзных дебатов.

Учителя, которым возвратят контроль за успехами учеников, как считают эксперты, могут внести в классы радость от изучения того, что не входит в тесты и является неизведанным.