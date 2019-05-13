В России учащиеся пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

3 июня в России проходит самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Ежегодный экзамен напишут 674 тыс. учеников, 660 тыс. из которых являются выпускниками 2019 года

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – будет организовано порядка 5480 пунктов для поведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом. Контроль по поведению экзаменов осуществляется общественными наблюдателями, а также сотрудниками Рособрнадзор.

Проведение экзаменов осуществляется по всем стандартам и со всей строгостью. Каждый экзаменационный пункт оборудован видеонаблюдением. Экзаменационные комплекты печатаются непосредственно перед началом экзамена в присутствии учеников и наблюдательной комиссии, что сохраняет конфиденциальность информации.

Что касается самого экзамена, то его продолжительность составляет 3,5 часа (210 минут). Сама работа состоит из двух частей, заданий с краткими ответами и традиционным сочинением.

Этот экзамен – один из обязательных предметов, по результатам которого возможно получение аттестата. Как сообщается, результаты экзамена ученики смогут узнать не позднее 20 июня.