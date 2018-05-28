СМИ: российские автошколы против реформы экзаменов по вождению

Несколько крупнейших российских объединений автошкол считают, что новые изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права могут «загубить» положительные тенденции снижения аварийности на дорогах.

Напомним, весной ГИБДД выступила с инициативой изменения порядка сдачи экзаменов будущими водителями. Главным новшеством должен стать единый практический экзамен в общем транспортном потоке вместо вождения на автодроме и «в городе», которые существуют сейчас. Руководитель дорожной полиции Михаил Черников тогда заявил, что новый порядок экзаменов соответствует международной практике и сэкономит время выпускникам автошкол и экзаменаторам.

Однако несколько крупных объединений, занимающихся обучением водителей, считают, что нововведения только усложнят ситуацию, сообщает «Коммерсант». Специалисты говорят, что некоторые обязательные маневры в городских условиях будет выполнить практически невозможно (например, зимой не убран снег с улиц), и это послужит причиной массовых аннуляций результатов экзаменов. Эксперты также указывают на то, что выполнение новичками некоторых маневров в условиях города может попросту создавать аварийные ситуации (например, парковка «задом»), а отмена обязательности некоторых упражнений снизит качество подготовки будущих водителей.

Среди «несогласных» - такие крупные объединения, как ДОСААФ и МААШ (Межрегиональная ассоциация автошкол). Однако есть и те, кто поддерживает начинание – к примеру, Союз автошкол Москвы.