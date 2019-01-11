Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Известный голливудский киноактер, звезда ряда фильмов «Стражи галактики» и «Мстители» Крисс Прэтт и дочь знаменитого Арнольда Шварценеггера Кэтрин связали себя узами брака.

Свадебная церемония состоялась в прошедшую субботу, 8 июня. Свадьба Криса и Кэтрин была скромной. На церемонию были приглашены только родственники и близкие. Невеста была одета в яркое белоснежное платье со шлейфом и длинной кружевной фатой, а Прэтт в классический черный смокинг. Роман Криса и дочери Арнольда развивался стремительно. Впервые их заметили вместе летом 2018 года. Спустя насколько месяцев возлюбленные познакомили друг друга со своими родителями. В январе текущего года Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер официально опубликовали новость о своей помолвке. Говорилось, что Крис подарил возлюбленной кольцо стоимостью 400 тыс. долларов. После сделанного предложения жених опубликовал на своей странице в социальной сети трогательную речь.

Отмечается, что Кэтрин Шварценеггер не пошла по стопам своих родителей и не связала свою жизнь с шоу-бизнесом. Она занимается книгоиздательство.