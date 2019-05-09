В России планируют в два раза снизить уровень бедности

Для выполнения этой цели в нескольких регионах страны опробуют систему автоматического выявления бедных.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал о технологии, которая поможет повысить уровень реальных доходов россиян. По итогам эксперимента будут приняты меры поддержки людей, живущих за чертой бедности.

Чиновник не раскрыл подробностей, но отметил, что методика определения бедного населения будет основываться на данных Пенсионного фонда и сведениях из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Первыми участие в эксперименте примут 8 регионов: Липецкая, Томская, Ивановская, Нижегородская, Новгородская области, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан и Приморский край.

Если эксперимент окажется успешным, его распространят на остальные субъекты страны.

Председатель правления ПФР РФ отметил, что система была разработана для выполнения майского указа президента 2018 года. До 2024 года правительство обязано существенно снизить уровень бедности в России.

На сегодняшний день бедняками можно назвать 19 млн россиян, что составляет 12,9% от всего населения страны. Бедным считается человек, доход которого не превышает размера прожиточного минимума. Каждый регион устанавливает свою сумму, исходя из стоимости потребительской корзины – минимального набора продуктов, необходимых для выживания человека. В среднем по России прожиточный минимум составляет 10,4 тысячи рублей на человека в месяц.