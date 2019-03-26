Арсений Бородин рассказал причину расставания с Настей Ивлеевой

Всем известная на просторах Instagram Анастасия Ивлеева своей популярностью во многом обязана Арсению Бородину.

Настя Ивлеева является одной из самых популярных личностей в Рунете. Ее аккаунт Instagram насчитывает 12 миллионов подписчиков. Также Ивлеева снимает собственное шоу, играет в театре и даже занялась музыкой. Оказывается, своей нынешней популярностью звезда во многом обязана своему бывшему молодому человеку Арсению Бородину.

Участник группы «Челси» Арсений Бородин рассказал, что когда-то давно познакомился с Настей в одном из клубов Санкт-Петербурга, где она работала хостес. Бородин предложил Ивлеевой помочь построить карьеру в столице.

Следуя его советам Анастасия стала снимать смешные ролики в своем микроблоге, позже она стала ведущей шоу «Орел и Решка».

Ранее пара скрывала причины их расставания. Но Бородин поведал, что из-за постоянной занятости пара стала видеться меньше. Доходы и гонорары Насти стали расти и она поймала звездную болезнь. Анастасия призналась, что отношений она не хочет и ей важна лишь карьера. В итоге Арсений и Настя расстались.

Позже, Настя высмеяла историю о своей «звездной болезни» и о том, что Бородин помог ей стать телеведущей. Сейчас ходят слухи о романе Насти Ивлеевой и певца Элджея. Официальных подтверждений пара не дает.