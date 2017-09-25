«Телефонные террористы» в Москве сообщили о более чем 25-ти бомбах

По сообщениям СМИ заминированы 11 парков, три стадиона и 12 станций метро. Пока ни на одном объекте не нашли взрывного устройства.

Кинологами была произведена проверка нескольких столичных станций метро, парков и стадионов. Сообщается, что на момент проверок людей не эвакуировали.

Анонимы сообщали о минировании объектов, однако на данный момент нет данных о найденных бомбах. Пресс-служба правоохранительных органов никак не комментирует атаку «телефонных террористов».

Недавно один из депутатов Верховной Рады делился в интервью тем, что некоторые граждане Украины «развлекаются» оставляя ложные сообщения о бомбах. Антон Геращенко объясняет это обостренными отношениями между Россией и Украиной.

В том же интервью Геращенко добавлял, что нередко поступают такие же ложные сообщения и от российских граждан. Якобы они «минируют» что-либо, а потом смотрят на реакцию СМИ.

Напомним, что Владимир Путин ужесточил наказание за «телефонный терроризм». Теперь оно составляет 10 лет заключения.