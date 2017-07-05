Власти Петербурга защитили «будку» Анны Ахматовой

Дом известной поэтессы долгое время находился под угрозой.

Ранее стало известно, что дачу поэтессы Анны Ахматовой, которую она называла «будкой» едва не продали на торгах, но власти Петербурга защитили ее.

Пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина в своем Telegram-канале раскрыла некоторые детали сложившейся ситуации. Пресс-секретарь пояснила, что данный инцидент стал результатом бюрократической ошибки некоего московского госслужащего.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сказал, что это событие стало известно властям благодаря СМИ. Администрация Петербурга по горячим следам решила вмешаться в ситуацию взаимоотношений Росимущества и Союза писателей. Тем не менее, все-таки удалось урегулировать возникшие прения и сохранить важный памятник культуры вместе с участком Анны Ахматовой в Курортном районе.

Инна Карпушина заявила, что прекрасное взаимодействие СМИ и властей в этом вопросе сыграло определяющую роль в деле сохранения дома знаменитой поэтессы. По сведениям «Петербургского домика», из дома Анны Ахматовой планировали сделать коммерческую организацию. Администрация подала ходатайство о том, чтобы «будка» перешла к Союзу писателей, либо стала достоянием культурной столицы.