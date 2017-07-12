Откровенное признание: Бузова в Турции мечтает о поцелуях

Бузова прилетела в жаркую страну, чтоб дать концерт. Но судя по Instagram аккаунту исполнительницы, ее мысли сейчас совсем о другом.

Всем известная звезда Ольга Бузова прилетела в Турцию, чтоб дать концерт. Перед событием Ольга решила отдохнуть от поездки и поселилась в одном из местных отелей.

В своем микроблоге певица выставила фото, где она стоит на балконе номера в купальнике черного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру. Под постом она отметила, что мечтает о поцелуях на балконе, предположив, как бы это могло быть, если бы она не была одинокой.

Ранее близкая подруга знаменитости Мария Погребняк сообщила о том, что сердце Ольги занято. Но публикуя данный пост, Ольга полностью опровергла слухи о своем новом молодом человеке.

Совсем недавно Бузова объявила кастинг на новое шоу с ее участием. Она вместе с Тимуром Батрутдиновым будут искать друг другу вторые половинки. В случае, если никто из претендентов не сможет занять место в сердце участника, к которому пришли, Тимур и Ольга будут вынуждены объявить себя парой. Также звезда сообщила, что кастинг могут пройти все желающие мужчины от 25 до 40 лет. Обязательным условием для претендентов на сердце Ольги Бузовой, является отсутствие официального брака на момент шоу.