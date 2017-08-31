Бузова собирается найти вторую половинку на своем новом шоу

Ольга Бузова призналась, что новое шоу с ее участием «Замуж за Бузову» страшит ее, ведь начать поиски второй половинки на глазах у всей страны – это огромный риск.

В одном из своих интервью теледива и светская львица откровенно рассказала о подготовке к старту своего нового телепроекта. Кастинг уже начался, в нем принимают участие более тысячи человек, и Ольга уже познакомилась с несколькими его участниками. Некоторые мужчины заинтриговали ее и дали надежду, что Ольга сможет найти нового спутника своей жизни.

В своем Instagram Бузова также призналась, что за нее стали переживать подружки. Ведь, хотя Ольга и «не сидит в парандже», после развода со своим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, уже два года на личном фронте звезды ничего не происходит. Девушка даже стала опасаться, что если ничего не произойдет в ближайшее время, она так и останется в одиночестве. Поэтому она рассчитывает, что сумеет найти на проекте по-настоящему сильного мужчину, который сможет подставить ей плечо, окружит заботой и вниманием.

По словам светской красавицы, последние два года в ее жизни есть только работа, и новый проект возник как возможность изменить эту ситуацию. В нем и выясниться, способна ли Ольга полностью раскрыться перед другим человеком, снова довериться мужчине. «Это шоу — самый безумный поступок, который я совершала в своей жизни», - добавила она.