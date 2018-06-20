Ольгу Бузову застраховали на 5 миллионов рублей

Известная звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова в очередной раз удивила своих поклонников. Ее застрахуют на 5 млн рублей для участия в шоу с опасными испытаниями.

Осенью на канале ТНТ будет представлено новое шоу с участием Ольги и Тимура Батрутдинова. Шоу будет иметь романтический характер и носить скромное название «План Б».

Видимо, знаменитостям придется много рисковать, ведь Ольга будет застрахована на немаленькую сумму. Согласно шоу, для певицы и шоумена будет стоять серьезная задача - найти вторую половинку для своего оппонента. В случае, если это сделать не удастся, участникам придется объявить себя парой.

Организаторы шоу уже объявили о кастинге, будет выбрано 10 парней и девушек. Условия отбора весьма серьезные, ведь участники будут проходить множество испытаний (прыжки с парашюта, ныряние с аквалангом и многое другое).

Стоит отметить, что Ольге и Тимуру уже давно приписывают роман. Недавно Ольга даже призналась, что прервала свое воздержание в сексе, которое длилось с момента развода с Тарасовым. Возможно, кто-то из них пересмотрел свои взгляды.

Также, участники принимали участие в шоу «Есть вопросы», где ответили на очень интересные и пикантные вопросы друг другу.