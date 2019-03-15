Минздрав выступил с инициативой усложнить продажу алкоголя и табака

Стало известно, что Минздрав одобрил закон депутатов, согласно которому алкогольные напитки и сигареты могут быть подвержены изоляции.

Согласно информации от «Известий», алкоголь и табак теперь может продаваться только лишь в специализированных магазинах, где нельзя будет продавать соответствующую продукцию лицам меньше 18 лет.

Минздрав выступил с инициативой усложнить продажу алкоголя и сигарет. Согласно законопроекту, алкогольную и табачную продукцию не будут продавать в обычных магазинах и супермаркетах.

По данным Министерства здравоохранения, чем ближе соответствующие магазины к потребителю этой продукции, тем выше вероятность того, что повысится злоупотребление алкоголя и сигарет. Пресс-службы ведомства считает, что давать какие-либо комментарии пока рановато.

По мнению Минэкономики, принятие этого закона может привести к снижению количества магазинов, продающих социально важную продукцию. Кроме того, ведомство добавило, что возможные изменения могут привести к тому, что маленькие города, села и деревени могут остаться без розничных магазинов, реализующих продажу алкогольной и табачной продукции. Стоит напомнить, что этот законопроект был разработан членом ЛДПР Андреем Свинцовым в январе 2019 года, по мнению которого, подобные реформы сократят число молодежи, увлекающейся алкоголем и курением.