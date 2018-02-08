Минздрав против: Электронные сигареты тоже вызывают зависимость

Эксперты уверенны, что электронные сигареты должны приравниваться к обычным. Причиной этому является зависимость, которая возникает от курения электронной сигареты.

В Федеральной антимонопольной службе РФ было выдвинуто предложение о регулировании электронных сигар немного лояльнее, чем обычных. Данным способом в Российской Федерации хотят бороться с курением. Но Минздрав против.

Так как люди в большей степени используют электронные сигареты в качестве профилактики курению, ФАС отмечает, что их необходимо продавать в аптеках.

Специалисты Минздрава занялись исследованием и обнаружили, что электронные сигареты тоже вызывают зависимость. Как оказалось, в ходе исследования, они не являются безопасными, как привыкли говорить. Также они способствуют образованию привыкания к никотину. Эксперты отмечают, что среди молодежи уровень потребления электронных сигарет возрос в несколько раз.

В ходе экспериментов было доказано, что такие сигары могут причинить больше вреда, чем обычные. Они могут выделять токсичные вещества. Конечно, для здоровья человека это удваивает риск для различных заболеваний.

На данный момент многие люди, выбирая сигареты, руководствуются тем, что электронные гораздо безопаснее обычных.