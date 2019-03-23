Россияне назвали список стран, в которых желают встретить старость

Жители РФ назвали топ стран, в которых, по их мнению можно провести остаток жизни.

Лидером среди стран стала Италия. Такие результаты получили исследователи Aviasales путем опроса в интернете.

За теплую и уютную Италию проголосовало 20% участников опроса. Граждане России отметили, что больше всего их привлекло в этой стране. Как оказалось, причинами для переезда является приятно теплый климат страны, качественные продукты питания, недорогие алкогольные напитки, в частности вино и много достопримечательностей и исторически важных для мира мест.

На второе место россияне отнесли Испанию. За эту страну проголосовало 10% всех участников. Причины встретить там старость почти идентичны с итальянскими. Хотя, одно отличие все-таки нашлось. Самые лучшие пляжи на Средиземном море – это отличительная особенность Испании. Каждый год туда съезжаются тысячи туристов, чтобы насладиться красотой моря.

Замыкающими в этом списке являются Германия, Норвегия и Швейцария. Германия нравится респондентам своим уровнем жизни, здесь высокие доходы, также ее можно свободно назвать одной из экологических чистых стран мира.

Норвегия в свою очередь привлекла участников опроса тем, что в этой стране высокий уровень медицины. Красота страны и ее менталитет также актуальны. Но тут весьма прохладный климат, поэтому Норвегия расположилась на 4 месте списка.

Заключающей в пятерке лидеров является Швейцария. Эта страна хорошо известна своим шоколадом, сыром и часами. Здесь прекрасные виды на Альпы и озера, а уровень жизни – один из самых высоких в мире.

Также данная тройка отличается от Италии и Испании тем, что уровень защищенности в этих странах наиболее высокий.