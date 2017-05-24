Дмитрий Шепелев рассказал, что не может справиться со своим сыном

Известный телеведущий рассказал, что утратил контроль над своим шестилетним сыном Платоном, воспитанием которого занимается один после смерти Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев начал интересоваться в своем Instagram особенностями воспитания детей, так как сам, кажется, потерял контроль над своим сыном и не может с ним справиться. Телеведущий решил узнать у своих подписчиков некоторые детали, связанные с воспитанием детей. Дмитрий поинтересовался, наказывают ли они своих детей, а если такое имеет место быть, то каким образом они это делают. Кроме того, телеведущий заявил, что является слишком мягким родителем. Дмитрий Шепелев считает, что вместе с ребенком возрастает и серьезность его шалостей, отметив, что последним проступком Платона было то, что он «написал в ванную».





Помимо всего, ведущий отметил, что сын не хочет ложиться спать вечером, после прочитанной ему сказки. Дмитрий наказывает своего сына Платона путем лишения его сладостей, а также запрещает смотреть мультики. Тем не менее, ведущий добавил, что физическую силу он применять точно не собирается.