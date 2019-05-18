Жители Екатеринбурга просят президента защитить парк на Краснолесье

За счет привлечения внимания президента РФ Владимира Путина жители и активисты расположенного в Екатеринбурге микрорайона Краснолесье хотят спасти от вырубки Березовую рощу. Парковая зона может быть вырублена компанией-застройщиком «Атомстройкомплекс» для возведения на ее территории жилого комплекса «Арт.город парк». Об этом рассказывает сетевое издание «Накануне.RU».

В среду, 12 июня жители микрорайона Краснолесье разместили на деревьях растяжку с обращением к главе государства «Путин, спаси нашу рощу». По мнению местных жителей, обращение к президенту может привлечь дополнительное внимание к проблеме вырубки рощи.

Стоить добавить, что не так давно руководитель администрации Екатеринбурга Александр Высокинский встречался с представителями компании-застройщика. По его словам, необходимо учитывать мнение горожан относительно судьбы Березовой рощи. Последние, в свою очередь, не хотят вырубки леса.







