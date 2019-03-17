Получено согласие мэра Екатеринбурга на проведение референдума о строительстве храма

Сегодня (18 мая), на встрече с местными жителями, мер Екатеринбурга, Александр Высокинский, пообещал обратиться в городскую думу с предложением к депутатам, о проведении референдума.

Ранее городская дума отказала горожанам в проведении референдума, ссылаясь на высокую стоимость его проведения. Горожанам было предложено провести опрос, при этом подчеркивалось, что таково было поручение Президента России Владимира Путина, но гражданские активисты отказались, продолжая настаивать на референдуме.

Конфликт начался 13 мая, когда горожане вышли на несанкционированный митинг против строительства храма в центре города, на месте сквера. Протестные акции продолжались три дня, при этом власти продолжали возведение забора вокруг будущей строительной площадки. Для наведения порядка был вызван ОМОН, несколько десятков протестующих было задержано.

Ситуация изменилась после того, как протесты получили широкую огласку в СМИ, социальных сетях, и в процесс вмешался Владимир Путин. Президент призвал власти города прислушаться к мнению жителей, и не допустить, чтобы вопрос строительства храма разъединил людей.

Власти Свердловской области сообщили, что в ближайшее время будет опубликован список альтернативных мест, где возможно осуществить строительство. Жители Екатеринбурга сами смогут выбрать место под строительство храма.

На сегодня, все строительные работы в сквере остановлены.