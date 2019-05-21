Сторонники сквера в Екатеринбурге одержали победу

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сделал комплимент решению епархии отказаться от строительства храма на месте общественного отдыха, назвав его «мудрым и мужественным».

Екатеринбургская епархия заявила, что собор святой Екатерины не будет строиться на месте сквера у театра драмы, где собиралось большое количество людей, выражавших свое недовольство.

Председатель городской думы Игорь Володин добавил, что сквер не будет фигурировать в списке мест для проведения опроса по определению наиболее удачного места для строительства храма святой Екатерины. Мэр города также сказал, что считает поступок сторонников строительства собора очень важным для всего народа Екатеринбурга.

Напомним, что в середине мая в Екатеринбурге начались массовые акции протеста сторонников сквера против возведения собора. Во время проведения акции было задержано около 100 человек. Тем не менее, власти организовали свое общение с народом лишь спустя несколько дней после начала активных забастовок, заявив чуть позднее, что будет проведен опрос для разрешения конфликтной ситуации вокруг предполагаемого места строительства.