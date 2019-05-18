В Екатеринбурге убрали забор возле строительства храма

В Екатеринбурге убрали забор в сквере возле строительства церкви святой Екатерины. Такое решение принял Фонд Святой Екатерины, который должен быть застройщиком храма.

На прошлой неделе прошли акции протеста в защиту сквера и против строительства там.

В фонд с просьбой убрать забор во имя сохранения мира, и согласия в городе обратился Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Но руководитель фонда Александр Андреев, который распорядился убрать забор, заявил, что снос забора не обозначает прекращение строительства. Все разрешительные документы у них есть.

Также он отметил, что во время протестов люди сильно повредили сквер, вытоптали растительность, сломали деревья. Он сказал, что фонд хочет провести субботник и пригласить на него и противников строительства храма. Так все вместе должны восстановить сквер.

К этой инициативе подключились и общественные организации города.

Глава епархии Митрополит Кирилл предложил организовать широкое информирование населения города о строительстве храма со сквером, дабы прийти к согласию.

Вчера из площадки вывезли строительные вагончики, а сегодня с самого утра строители приступили к демонтажу забора. Также попутно они восстанавливали поврежденную плитку и убирали мусор.

Сейчас забора нет и по скверу можно спокойно гулять, как и раньше.