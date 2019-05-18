Опрос в Екатеринбурге исключает строительство храма в сквере

В Екатеринбурге не будут строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере возле Театра драмы.

Такое решение властей принято в результате опроса жителей Всероссийским центром изучения общественного мнения. Более 58 процентов опрошенных высказались категорически против этого места. И только 7 процентов за него. Были и другие мнение.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем принимали участие жители Екатеринбурга от 18 лет. Максимально допустимая погрешность 1.8%.

Напомним, что храм начали строить в начале мая. Соорудили строительную площадку и обнесли забором. Но это вызвало протесты местного населения. Забор убрали, а сквер возобновили.

Проблему услышали в столице, и Владимир Путин предложил провести соответствующий опрос.

На сегодня, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, предстоит найти новое место для храма. В подборе предыдущего места были допущены ошибки. Власти предложат горожанам список из нескольких мест. Старое в него входить не будет. После обсуждения снова будет проведен опрос среди Екатеринбуржцев и окончательно принято решение.

Есть предложение к возвращению к проекту – храм на воде. Но точно это определится после последнего опроса.