Забор на месте строительства храма в центре Екатеринбурга будет демонтирован

По словам Александра Андреева, руководителя фонда Святой Екатерины, который является инициатором и куратором возведения храма в сквере, мир в городе является приоритетной целью руководства храма.

В связи с этим фонд готов снести забор, а так же заняться восстановлением сквера, который в результате многочисленных акций протеста сторонников и противников возведения собора пришел в непригодное для посещения и отдыха место. Учитывая, что протесты, которые все чаще переходят в открытые конфликты, происходят в центре города, достижение компромисса для обеих сторон в данный момент является главной задачей. Так же глава Екатеринбурга Александр Высокосный в своем интервью заявил, что строительство собора Святой Екатерины будет приостановлено до момента проведения опроса среди местного населения о целесообразности его возведения. После опроса в зависимости от его результатов будет приниматься решение о демонтаже или же дальнейшем возведении и восстановлении исторической памятки архитектуры разрушенной в начале 20-го века. В активную фазу протесты перешли в начале мая этого года, когда в сквере был возведен забор, преграждающий свободное передвижение и времяпровождение на его территории.