В Екатеринбурге началось строительство собора Святой Екатерины

Собор будет воссоздан по образцу собора Святой Екатерины, который был разрушен в начале 20-го века.

Ранее (13 июня), на месте предполагаемой стройки произошли столкновения между сторонниками и противниками возведения собора. По периметру участка был возведен забор, что возмутило местных жителей, поскольку данная конструкция преграждала путь к воде и мешала свободному времяпровождению в парке. Стихийный митинг перерос в потасовку, на место происшествия прибыла полиция для контроля правопорядка. Протестующие сломали опоры и повалили забор, в результате чего противостояние перенеслось к месту где был заложен первый кирпич собора, кем то из активистов был распылен слезоточивый газ. К полуночи ситуацию удалось стабилизировать, а протестующие разошлись по домам.

Сегодня утром (14 июня) строительство возобновилось, разрешение на возведение собора было выдано для ООО «Храм Святой Екатерины» министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В разрешении указано, что возведенный собор временный, а доступ к парку и воде для жителей и гостей города не будет ограничен. Собор святой Екатерины планируется возвести к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, соблюдая при этом стиль архитектуры VXII века.