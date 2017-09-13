В Германии уничтожили собор XIX века из-за залежей угля

На западе Германии уничтожили собор XIX века из-за залежей угля. Протесты местных жителей и активистов Greenpeace не помогли изменить ситуацию.

Специалисты обнаружили залежи бурого угля на территории Германии. Однако на пути к разработкам месторождения возникло препятствие. Прямо над угольными залежами располагалось поселение Иммерат. Проблему решили очень просто. Деревню снесли, а вместе с ней и собор XIX века.

Возведение собора святого Ламберта завершилось в 1891 году. Последняя служба была проведена в нем еще в 2013 году.

Энергетическая компания RWE Power, которая проводит все работы, возвела новое поселение взамен уничтоженному. На его территории даже построили церковь. А на главной площади представили миниатюрную копию утраченного собора XIX века.