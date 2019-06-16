Мэр Екатеринбурга предложил три площадки для строительства храма

Стало известно, что Александр Высокинский назвал места в городе, где скорее всего может быть построен собор святой Екатерины.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» глава области предложил три площадки для строительства храма, сказав, что жителей города могут устроить эти варианты: территория приборостроительного завода на улице Горького, сквер у спорткомплекса «Динамо» и пустынное место, где пересекаются улицы Белинского и Фурманова.

По словам мэра, данные три площадки являются наиболее удобными, поэтому именно они будут фигурировать в будущем опросе, результаты которого, наконец, позволят определить, где же будет построен храм святой Екатерины. Между прочим, сам Александр Высокинский отдает предпочтение улице Горького, которая, по его словам, имеет очень выгодное расположение.

Кроме того, мэр заявил, что у этой улицы «хорошая архитектурная доминанта». Тем не менее, главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков больше склоняется к пустырю на улице Белинского и Фурманова. Ранее стало известно, что епархия Екатеринбурга отказывается от строительства храма в сквере, поэтому в опрос он не войдет.