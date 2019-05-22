Власти Екатеринбурга огласили список предполагаемых площадок для строительства храма

В середине мая в городе Екатеринбурге начались стихийные протесты против постройки храма в единственном сквере в центре города. В этом зеленом уголке любят проводить время семьи, играть дети и отдыхать молодежь. Протесты и митинги повлекли за собой много скандалов и задержаний.

В следствие большой огласки по телевидению и в СМИ Москва обратила внимание на происходящее. Сам Владимир Путин призвал администрацию Екатеринбурга прислушаться к мнению народа, приостановить строительство храма Святой Екатерины в сквере, и провести голосование. Оно показало, что подавляющее большинство жителей города против стройки именно в сквере, а сам храм не вызывает никаких нареканий.

Мэр города также решил провести опрос на тему определения подходящего места для стройки. Сегодня список потенциальных кандидатов опубликовали на информационном портале Екатеринбурга. В списке значится 61 вариант из 11079, 13 из которых – самые популярные, по мнению горожан. Теперь настало время самого опроса для выбора окончательной площадки под застройку. Примечательно, что в опубликованном списке также значится и сам скандально известный сквер у Драматического театра.