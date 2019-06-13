Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсу, где можно было скачать базы данных с персональными данными банковских клиентов. Сайт предоставлял не только данные для идентификации (ФИО, телефоны, адреса), но и информацию об остатках на счетах.

Почти миллион граждан оказались в зоне риска. Форум нарушил права граждан и закон о персональных данных, который предполагает согласие клиента на обработку и хранение его персональных данных. В связи с этим Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу.

Утечка была обнаружена 14 июня. Ответственных за инцидент пока не нашли, однако эксперты считают, что информацию можно было получить от сотрудников банков или купить на черном рынке. Представители Роскомнадзора отмечают, что в последние годы самое большое число жалоб поступало именно по вопросу защиты персональных данных. В прошлом году на первое место поднялись вопросы о блокировке интернет-ресурсов.

На сегодняшний день клиенты российских банков часто сталкиваются со злоумышленниками, желающими получить доступ к их банковским счетам. Обычно мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками службы безопасности того или иного банка. Под предлогом защиты данных и счетов они предлагают назвать различные данные идентификации, просят предоставить пароли, пин-коды, номера банковских карт. Номера телефонов зачастую практически совпадают с официальными номерами банков, поэтому от клиента требуется вдвое больше бдительности.