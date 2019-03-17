Губернатор Кемеровской области отреагировал на просьбы жителей Киселевска

Стало известно, что жителей города, которые просили убежища в Канаде переселят. Губернатор области Сергей Цивилев принял такое решение.

Подчеркнем, что о своем намерении заняться судьбой граждан Киселевска глава Кемеровской области написал в социальной сети «Вконтакте». Ранее жители Киселевска предоставили на всеобщее обозрение в интернете видеобращение, в котором заявили о плохой экологии в регионе в связи с открытой обработкой угля вблизи жилых домов, а свое видео адресовали властям Канады, выразив желание предоставить им убежище.

Сергей Цивилев на своей странице рассказал, что нанес визит в город Киселевск. Посетил наиболее вредоносные места в этом городе, где из под земли идет дым, но несмотря на устранение горящей свалки, проблема, по словам губернатора, пока еще не решена.

После того как Сергей Цивилев вместе с местными жителями посетил жилые кварталы, он пришел к выводу, что жителей города нужно эвакуировать в другие, более безопасные места для проживания.

Губернатор Кемеровской области отреагировал на просьбы жителей города и заявил о своем желании повторно встретиться с ними в августе, а пока, по его словам, будут готовиться документы для переселения граждан. Кроме того, сотрудники Восточного научно-исследовательского института заключили, что возгорание произошло не из-за угольного пластика, а причина – в свалке мусора.