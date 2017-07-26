Анастасия Волочкова ответила на слухи о своем алкоголизме

Известная балерина заявила, что устала от регулярных нападок в свой адрес и обвинений. Ее вывели из себя, а ответ не заставил себя долго ждать.

Дана Борисова и многие другие представители шоу-бизнеса не единожды упоминали о возможном пристрастии Волочковой к алкоголю, отмечая, что оно превращается в злоупотребление. Подтверждением их слов служили странные фотосессии Анастасии Волочковой, в которых также принимала участие ее юная дочь.

Балерина заявила изданию «СтарХит», что «полстраны пьет, а вы меня называете алкоголичкой за бокал шампанского». Кроме того, Волочкова добавила, что желает «всей стране такого же алкоголизма».

Тем не менее, многие остаются убеждены, что оправдания балерины не имеют связи с реальностью, так как, по их мнению, Анастасия Волочкова пытается найти в спиртном некоторое утешение. Сама же Волочкова рассказала, что несмотря на множество неудач в своей жизни, ей все равно всегда удавалось идти через тернии к звездам и танцевать, как она обещала своей матери. Стоит отметить, что в основном в своих бедах и неудачах Анастасия Волочкова обвиняет своих бывших кавалеров. Она также подчеркнула, что ее необычный шпагат вряд ли у кого-либо получится повторить, а кого-то учить этому мастерству она тоже не собирается