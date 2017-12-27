Юрий Хованский стал помощником депутата

Известный блогер стал помощником депутата Госдумы.

Представитель ЛДПР Василий Власов, который является самым молодым депутатом в Думе, сообщил, что принял в свою команду известного YouTube-блогера Юрия Хованского. Юрий занял должность помощника депутата, что, по мнению Власова, улучшит связь с общественностью, и в первую очередь с молодежью. Депутат считает, что Хованский сможет помочь лучше разобраться в актуальных проблемах, которые нависли над молодыми гражданами страны и предложит наиболее оптимальный вариант их решения.

Молодая команда сообщила о первых совместных проектах, которые уже активно разрабатываются. Ими стали инициатива об упрощенном получении травматического оружия и изменение налогообложения начинающих блогеров.

Юрий Хованский является известным питерским блогером, который прославился проектами «Russian Stand-up», «Бич закупка» и «Шаверма-патруль». Юрий имеет неоднозначную и скандальную репутацию в интернет-сообществе, что не мешает ему иметь около 4 млн. подписчиков на YouTube и собирать миллионы просмотров под каждым видео.