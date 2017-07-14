Известного блогера Юрия Хованского вызвал на баттл житель Оренбурга Дмитрий Багров. Свой вызов он оформил в видеоклип и распространяет его в соцсетях.

Дмитрий Багров (он же МС Бэнтли) пять лет назад услышал жесткую критику своего творчества от Юрия Хованского. В программе «МузAD» блогер выразил свое мнение относительно песни «Лето» шестнадцатилетнего рэпера из Оренбурга. Хованский попросту высмеял работу.

Пять лет ушло на саморазвитие у МС Бэнтли. Теперь он готов сразиться в словестном поединке с обидчиком. Призыв к баттлу он озвучил в клипе «Хован, услышь».

Некоторые подписчики поддерживают идею, другие же смеются над ситуацией. Есть и те, кто считает, что молодой человек просто привлекает внимание к своей персоне. Однако Дмитрий Багров не обращает на это внимание. На его счету уже есть победы в оренбургских рэп-баттлах. Поэтому выступать на Версусе ему не страшно.

Юрий Хованский является одним из членов жюри рэп-площадки для баттлов Версус.