Дмитрий Нагиев рассказал об отношениях с Ларисой Гузеевой

Актер и шоумен побывал в гостях у известного блогера Юрия Дудя и рассказал пикантные подробности о своем знакомстве с актрисой.

По словам Нагиева, знакомство с Ларисой Гузеевой состоялось еще во времена учебы в Ленинградском институте театра и кино. Гузеева, которая закончила тот же вуз несколькими годами раньше, приехала повидаться со своим бывшим педагогом. Там же она познакомилась с молодым студентом своего наставника Нагиевым. Вечером они случайно встретились на одной из питерских улиц и вместе с компанией отправились в ресторан. Там-то все «пошло-поехало», заметил актер.

Нагиев рассказал, что его «дернуло» напиться. А тут еще Лариса пожаловалась на порванные колготки. В ответ Дмитрий предложил их выкинуть и стащил колготки с актрисы на глазах у всего заведения. В результате, признался актер, его вышвырнули из ресторана.

В своем интервью Нагиев не подтвердил, что у него был роман с Ларисой Гузеевой, по его словам, «это был всплеск».

Ранее в программе «Прожарка» Лариса Гузеева отпустила в адрес Дмитрия Нагиева несколько пикантных шуток, которые позволили предположить, что между актерами когда-то был роман.