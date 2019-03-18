Илон Маск удалил аккаунт в Twitter

Сегодня утром известный бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter.

Илон Маск поразил своих поклонников неожиданной новостью в понедельник утром. Маск сообщил в мессенджере Twitter, что удаляет свой аккаунт, после чего его имя пользователя сменилось на Daddy DotCom. Никаких объяснений и подробностей бизнесмен не сообщил, чем заставил фанатов во всем мире ломать голову над произошедшим. Известно лишь то, что незадолго до удаления, Маск разместил изображение персонажа 2В из компьютерной игры Nier: Automata без указания автора, которое в скором времени удалил.

Поддержка Twitter сообщила, что у пользователи не могут самостоятельно удалить аккаунт, а лишь способны отключить учетную запись, что не позволит просматривать данную страницу, но твиты и имя будут отображаться по-прежнему.

Это не первый случай неожиданных сообщений Маска в Twitter. Ранее он был оштрафован на 20 млн. долларов и снят с поста председателя совета директоров Tesla за ввод инвесторов в заблуждение своим твитом, а в данный момент ведется судебное расследование по делу об оскорбление бизнесменом британского дайвера.