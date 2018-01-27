Илон Маск удалил свой аккаунт в Instagram и объяснил почему

О причине своего решения Маск рассказал подписчикам, использовав другую популярную социальную платформу – Twitter.

Американский телеканал Fox News сообщил вчера, что аккаунт Илона Маска в Instagram стал недоступен для посещения. После этого один из подписчиков предпринимателя в Twitter спросил его о причине. «Просто он мне не нравился», - ответил ему Маск. И проиллюстрировал свой ответ отсылкой к произведению Томаса Элиота «Бесплодная земля»: мол, Instagram вызывает жажду, но убивает нас водой.

Однако ранее журналисты предположили, что решение Маска связано отнюдь не с поэзией, а с недавним скандалом, разразившимся после обвинений певицы Азилии Бэнкс. Побывав в калифорнийском доме миллиардера, она заявила, что основатель Tesla употребляет наркотики, под действием которых пишет свои посты, а его компания испытывает колоссальные трудности. Другие источники утверждают, что Бэнкс обозлилась на Маска после того, как его адвокат отобрал у певицы телефоны и удалил с них некие данные.

Как бы то ни было, 8 миллионов подписчиков Маска в Instagram остались без доступа к аккаунту своего кумира.

Напомним, акционеры Tesla подали коллективный иск против Маска из-за сообщений о намерении превратить компанию из публичной в частную. Они были опубликованы в Twitter предпринимателя. Они посчитали, что подобные действия нарушат закон США о ценных бумагах, к тому же вызывают падение акций фирмы на бирже.