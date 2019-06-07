Михалков запускает реализацию эксклюзивных вин в ресторанах Dodici Wine & Kitchen

Частная винодельня Никиты Михалкова, которая входит в группу компаний Dodici, объявила о создании франшизы итальянских ресторанов.

Российский кинорежиссёр Никита Михалков объявил о том, что запускает реализацию вин со своих виноградников в Италии в ресторанах Dodici Wine & Kitchen .Напомним, что частная винодельня Михалкова находится в регионе Тоскана около средневекового городка коммуны Масса Мариттима. Виноградники винодельни занимают площадь 11 гектаров, в год производится до 70 тысяч бутылок эксклюзивного вина.

Управляющий группой компаний Dodici Александр Хазов рассказал, что тиражировать вина с Италии планируется за счет создания и продажи франшиз ресторанов. На данный момент существуют только два итальянских ресторана под названием Dodici Wine & Kitchen. Они находятся в двух городах России - Нижний Новгород и Москва. Средний чек ресторанов составляет около двух тысяч рублей.

Для создания одного ресторана по франшизе понадобится бюджет в 10 миллионов рублей. Руководители намерены создать сеть в крупнейших городах России. Партнеры про франчайзингу смогут получать уникальные итальянские вина с частной винодельни Никиты Михалкова напрямую.

Как утверждают эксперты ресторанного бизнеса, предлагаемый проект по созданию франшизы достаточно рискованный. Ранее, Михалков и его брат пробовали запустить сеть ресторанов, но попытка не оправдала их ожиданий.